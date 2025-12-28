"شيرين" تطلب خلع زوجها: "بيقولي بناتك ميدخلوش البيت"

تقدمت "شيرين. م"، 34 عامًا، بدعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبة إنهاء العلاقة الزوجية بعد عام واحد فقط من الزواج، مبررة طلبها بقولها: "بيقولي عيالك مايدخلوش البيت.. وبيطردهم من بيتهم".

وقالت "شيرين" في دعواها إنها كانت أرملة قبل الزواج، ولديها ابنتان من زواجها الأول، وتقدم زوجها الحالي للزواج منها وهو على علم كامل بظروفها الأسرية، وموافقته المسبقة على وجود ابنتيها معها، مؤكدة أنها لم تُخف عنه أي تفاصيل تتعلق بحياتها أو مسؤولياتها تجاه طفلتيها.

وأضافت الزوجة أنها بعد الزواج فوجئت بتغير كبير في تصرفات زوجها، حيث بدأ يضغط عليها بشكل متكرر لإبعاد ابنتيها عن المنزل، رافضًا وجودهما معه تحت سقف واحد، وهو ما تسبب لها في معاناة نفسية شديدة، خاصة أنها أم لا تستطيع التخلي عن مسؤوليتها تجاه بناتها.

وأوضحت "شيرين" أنها حاولت منذ بداية الخلافات إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، فحرصت على أن تقضي ابنتاها معها طوال اليوم، وتقوم بإيصالهما إلى منزل والدتها للنوم فقط، مراعاة لرغبة الزوج، إلا أنه رفض ذلك أيضًا، وأصر على عدم دخول الطفلتين المنزل نهائيًا، معتبرًا أن وجودهما عبء عليه.

وتابعت الزوجة: "كنت فاكرة إني بتجوز راجل هيكون سند ليا ولعيالي، لكن اكتشفت إنه عايزني أعيش لوحدي وكأن بناتي مش موجودين في حياتي"، مشيرة إلى أن زوجها كان يفضل الجلوس الدائم في منزل والدته هروبًا من وجود الطفلتين، ومع ذلك لم يُبدِ أي مرونة أو تعاطف مع مشاعرها كأم.

وأكدت "شيرين" أن الخلافات بينهما تصاعدت بشكل كبير، وتحولت الحياة الزوجية إلى حالة من التوتر المستمر، خاصة مع تعمد الزوج توجيه عبارات قاسية لها، وإحراجها أمام أسرتها، وإلقاء اللوم عليها بسبب تمسكها بحقها الطبيعي في رعاية ابنتيها.

وأشارت الزوجة إلى أنها حاولت الاستعانة بأهل الخير والأقارب للتدخل وإصلاح تلك الخلافات، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، بسبب إصرار الزوج على موقفه، ورفضه التام لأي حل يسمح بوجود الطفلتين في حياتها اليومية.

واختتمت "شيرين" دعواها بطلب الخلع، مؤكدة أنها تخشى الاستمرار في علاقة زوجية تُجبر فيها على الاختيار بين زوجها وبناتها، قائلة: "مش هقدر أسيب عيالي، وكرامتي كأم أهم من أي جواز".

وحملت الدعوى رقم 239 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

