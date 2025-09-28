إعلان

دفاع حمو بيكا يستشكل على حكم حبسه 3 أشهر في قضية السلاح الأبيض

كتب : مصراوي

07:57 م 28/09/2025

حمو بيكا

تقدم المحامي وليد البنا، دفاع مطرب المهرجانات "حموى بيكا" باستشكال على حكم حبس موكله 3 أشهر في اتهامه بحيازة سلاح أبيض "مطواة".

وكانت محكمة مستأنف قصر النيل، قضت بحبس مطرب المهرجانات حمو بيكا 3 أشهر بدلًا من الحبس عام في اتهامه بحيازة سلاح أبيض.

وشهدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، جلسة استئناف مطرب المهرجانات حمو بيكا على حكم حبسه عامًا وتغريمه 500 جنيه بتهمة حيازة سلاح أبيض "مطواة" استماع المحكمة لمرافعة دفاعه.

ودفع المحامي وليد البنا، دفاع مطرب المهرجانات حمو بيكا، ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته، وبطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس، مؤكدًا أن مأمور الضبط تجاوز حدود التفتيش المقررة قانونًا.

وفي وقت سابق كانت محكمة مستأنف جنح قصر النيل، قد أيدت حكم أول درجة الصادر بحبس مطرب المهرجانات حمو بيكا لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه 500 جنيه، في قضية اتهامه بحيازة سلاح أبيض "مطواة".

وكانت نيابة قصر النيل قد أمرت سابقًا بإخلاء سبيل "بيكا" بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه في واقعة حيازة السلاح الأبيض.

حمو بيكا حكم حبس حمو بيكا قضية السلاح الأبيض

