محكمة الأسرة ترفض دعوى إبراهيم سعيد لضم ابنتيه

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة أسرة مصر الجديدة، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من اللاعب السابق إبراهيم سعيد، والتي طالب فيها بضم ابنتيه "لي لي" و"جوليا" إلى حضانته.

وخلال الجلسة السابقة، حضرت الابنتان وأكدتا تمسّكهما بالإقامة مع والدتهما، رافضتين الانتقال للعيش مع والدهما.

وكانت الدعوى قد استندت إلى أن الابنتين تجاوزتا سن 21 عامًا، وهو ما يسقط – وفقًا للقانون – حق الأم في الحضانة، ويتيح للأب المطالبة بضمهما.

يُذكر أن المحكمة كانت قد قررت شطب الدعوى السابقة المقامة ضد إبراهيم سعيد في القضية رقم 1789 لسنة 2025 (حبس)، بسبب غياب طليقته أو البنات أو أي ممثل قانوني عنهما، الأمر الذي حال دون استمرار نظرها.