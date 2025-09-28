مشهد مرعب هز شارع حازم كامل المتفرع من شارع أبوالعلا بعزبة الورد في الشرابية، ألسنة اللهب اندلعت فجأة في 3 عقارات مكونة من 3 طوابق، والنيران اشتعلت بالدور الثالث، لتأكل الأسقف الخشبية بسرعة جنونية.

3 سيارات إطفاء هرعت إلى مكان الكارثة في محاولة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها لمنازل أخرى، وسط صرخات الأهالي وحالة هلع عمت الشارع.

حتى الآن، سُجلت 5 حالات اختناق تم إسعافهم في الموقع وتركهم بعد استقرار حالتهم، بينهم 4 من الأهالي ومدني واحد من قوات الدفاع المدني.

الأجهزة المعنية تواصل جهودها لإخماد الحريق بشكل كامل وتأمين المنطقة.