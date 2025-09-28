رئيس هيئة النيابة الإدارية يصدر حركة التنقلات القضائية السنوية

أصدر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 355 لسنة 2025 بشأن حركة التنقلات السنوية لأعضاء النيابة الإدارية للعام القضائي 2025 / 2026.

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته، وقرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 الخاص بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات المكونة للنيابة الإدارية وتحديد اختصاصاتها ومقارها وتعديلاته، وقرار وزير العدل رقم 5722 لسنة 2025، وقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 30 لسنة 2024 بشأن إصدار التعليمات القضائية، وقرار رقم 50 لسنة 2024 بإصدار الهيكل القضائي للنيابة الإدارية، وكذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2025.

وقد تقرر لصالح العمل إصدار حركة التنقلات السنوية لأعضاء النيابة الإدارية للعام القضائي الجديد 2025 / 2026، والتي تضمنت نقل وترقية عدد من الأعضاء بين النيابات المختلفة بما يحقق حسن سير العمل وانتظامه داخل وحدات النيابة الإدارية في مختلف محافظات الجمهورية.

