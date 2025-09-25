إعلان

إخماد حريق داخل شقة سكنية في العمرانية دون إصابات

كتب- محمود الشوربجي:

10:39 ص 25/09/2025

حريق داخل شقة أرشيفية

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة العمرانية، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتبين اندلاع النيران في بلكونة وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

