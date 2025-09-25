إخماد حريق داخل شقة سكنية في العمرانية دون إصابات

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة العمرانية، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتبين اندلاع النيران في بلكونة وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

إقرأ أيضًا:

تأييد حبس رجل الأعمال المتهم بالاستيلاء على شيك من لاعب الأهلي "أفشة"

"الميكروباص خبط في الرصيف".. إصابة 7 أشخاص في حادث سيارة على الدائري

"الميكروباص خبط في الرصيف".. إصابة 7 أشخاص في حادث سيارة على الدائري