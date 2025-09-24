"الميكروباص خبط في الرصيف".. إصابة 7 أشخاص في حادث سيارة على الدائري

كتب- محمود الشوربجي:

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص برصيف الطريق الدائري الإقليمي، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة برصيف الطريق الدائري الإقليمي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدمت السيارة بالرصيف، ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقام رجال المباحث بالاستماع لأقوال شهود العيان وتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

اقرأ أيضًا:

القاضي لمطاردي "فتيات أكتوبر": حافظوا على مستقبلكم وتكون فترة الحبس عبرة وعظة

"دماء روت أرض زراعية".. كواليس جريمة مروعة في الجيزة