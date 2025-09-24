تأييد حبس رجل الأعمال المتهم بالاستيلاء على شيك من لاعب الأهلي "أفشة"

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، بتأييد حبس رجل الأعمال "رمضان حسني" 3 سنوات في اتهامه بالاستيلاء على شيك من لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" بمبلغ 12 مليون جنيه.

ورفضت المحكمة المختصة في الجلسة السابقة طلب محامي رجل الأعمال "رمضان حسني" طلب رد هيئة المحكمة المقدمة منه.

وفي وقت سابق كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة بالتجمع، أصدرت حكمًا بمعاقبة رجل الأعمال "رمضان حسني" بالحبس 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدنى مبلغ قدرة 10 آلاف جنيه، في واقعة اتهامه بالاستيلاء على شيك بمبلغ مالي 13 مليون جنيه، من لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة".