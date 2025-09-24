فيديو يفضح 5 أشخاص.. والأمن يسقط شبكة مخدرات بالمقطم

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مجموعة من الأشخاص أثناء تعاطيهم والاتجار بالمواد المخدرة في منطقة المقطم بالقاهرة.

وتوصلت التحريات إلى تحديد وضبط المتورطين وعددهم 5 أشخاص جميعهم مقيمون بالقاهرة، وعُثر بحوزة اثنين منهم على كمية من المواد المخدرة.

وبمناقشتهم أقر 3 منهم بتعاطي المواد المخدرة، بينما اعترف الآخران بالاتجار فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.