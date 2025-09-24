إعلان

مشهد إنساني.. الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (فيديو وصور)

كتب : مصراوي

02:20 م 24/09/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (4)
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (3)
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (5)
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (7)
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (8)
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (9)
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (10)
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (2)
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (6)
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (13)
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (14)
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (15)
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (16)
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (17)
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (12)
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (19)
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (21)
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (11)
  • عرض 20 صورة
    الداخلية تخلّد ذكرى الشهداء باصطحاب أبنائهم إلى المدارس (18)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب - علاء عمران:
حرصت وزارة الداخلية على تخليد ذكرى الشهداء الذين ستظل بطولاتهم وتضحياتهم مصدر فخر واعتزاز على مر التاريخ، وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسرهم وأبنائهم في مختلف المناسبات.
وتزامنًا مع اليوم الدراسي الأول، قامت الوزارة بإيفاد عدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لمرافقة أبناء الشهداء إلى مدارسهم، تأكيدًا على أن تضحيات آبائهم ستظل وسامًا على صدور رجال الشرطة وقدوة في الفداء والتضحية.
وأعرب أبناء الشهداء عن اعتزازهم بمشاركة وزارة الداخلية لهم في هذه المناسبة، عرفانًا بالدور البطولي الذي قدمه ذووهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.
كما عبر القائمون على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص الوزارة على هذا التقليد السنوي، الذي يرسخ في نفوس الأجيال الجديدة قيمة التضحيات العظيمة من أجل مستقبل مشرق ينعم بالأمان والاستقرار.

اقرأ أيضا:

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار

أول بيان رسمي من النيابة العامة في سرقة أسورة المتحف المصري

مساعد وزير الداخلية الأسبق يوضح تعديل اشتراطات الحصول على رخص القيادة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ذكرى الشهداء وزارة الداخلية اصطحاب أبناء الشهداء إلى المدارس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إضافة المواليد.. خطوات تحديث بطاقات التموين
النيابة العامة تحذّر: نشر المقاطع على السوشيال يضر المجتمع ويُعرّض للمساءلة
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة