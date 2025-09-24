تطور قضائي في استئناف "أم سجدة" على حكم حبسها في اتهامها بالاعتداء على

كتب - علاء عمران:

حرصت وزارة الداخلية على تخليد ذكرى الشهداء الذين ستظل بطولاتهم وتضحياتهم مصدر فخر واعتزاز على مر التاريخ، وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسرهم وأبنائهم في مختلف المناسبات.

وتزامنًا مع اليوم الدراسي الأول، قامت الوزارة بإيفاد عدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لمرافقة أبناء الشهداء إلى مدارسهم، تأكيدًا على أن تضحيات آبائهم ستظل وسامًا على صدور رجال الشرطة وقدوة في الفداء والتضحية.

وأعرب أبناء الشهداء عن اعتزازهم بمشاركة وزارة الداخلية لهم في هذه المناسبة، عرفانًا بالدور البطولي الذي قدمه ذووهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.

كما عبر القائمون على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص الوزارة على هذا التقليد السنوي، الذي يرسخ في نفوس الأجيال الجديدة قيمة التضحيات العظيمة من أجل مستقبل مشرق ينعم بالأمان والاستقرار.

