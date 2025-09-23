

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس المتهمين بإدارة نادي صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بإدارة نادى صحي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة؛ لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي المشار إليه وأمكن ضبط 3 سيدات ، 7 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" ولـ 2 منهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

