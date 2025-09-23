إعلان

"أم سجدة" تستأنف على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية

كتب : مصراوي

02:31 م 23/09/2025

البلوجر أم سجدة

كتب- أحمد عادل:
تقدم المحامي يوسف ناصر عوف، دفاع البلوجر "أم سجدة"، باستئناف على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بحق موكلته بالحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة والمجتمع.
وكانت المحكمة قد قضت بمعاقبة البلوجر المعروفة باسم "أم سجدة" بالحبس 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، بغرض زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وغسل الأموال.
وخلال التحقيقات أوضحت المتهمة أن كل ما تمتلكه من أموال لا يتجاوز 30 ألف جنيه، ولا تملك أي أرصدة في البنوك، مؤكدة أن المصوغات التي ظهرت ترتديها ما هي إلا إكسسوارات عادية وليست مشغولات ذهبية.
يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض على صانعة المحتوى "أم سجدة"، بعد نشرها مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، بقصد جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة عبر الإنترنت.

أم سجدة حبس أم سجدة الاعتداء على القيم الأسرية

