تجديد حبس "شاكر محظور" 45 يومًا في اتهامه بغسل 100 مليون جنيه

كتب : أحمد عادل

03:16 م 23/09/2025

البلوجر محمد شاكر

كتب- أحمد عادل:
أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة، بتجديد حبس البلوجر محمد شاكر، المعروف إعلاميًا بـ"شاكر محظور"، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بغسل أموال بلغت 100 مليون جنيه متحصلة من بث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام.
وفي وقت سابق، استمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إلى أقوال المتهم، الذي واجه بلاغات تتهمه ببث محتوى غير لائق بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية كبيرة.
وفي سياق آخر، كانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيله ومدير أعماله في قضية أخرى تتعلق بحيازة سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في قضية بث المحتوى الخادش وغسل الأموال.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على "شاكر محظور" عقب تعدد البلاغات ضده، وبمواجهته أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.

