بعد معارضتها على الأحكام.. تفاصيل إخلاء سبيل المطربة بوسي

القاهرة - مصراوي

أخلت الجهات المعنية سبيل المطربة الشعبية بوسي، بعد تقديمها معارضة استئنافية على أحكام قضائية صدرت ضدها، عقب القبض عليها أثناء تواجدها بمطار القاهرة.

وكشف المحامي أشرف مسعود، وكيل ورثة طليق بوسي، عن موقفها القانوني عقب منعها من السفر إلى دبي، أمس الإثنين، والقبض عليها بمطار القاهرة الدولي.

وأوضح "مسعود" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المطربة بوسي صدر ضدها حكمان لصالح محامي طليقها الراحل تامر أبو سريع، في قضيتين تتعلقان بشيكين؛ أحدهما بمبلغ مليوني جنيه والآخر بقيمة 2.5 مليون جنيه. وقد حصل الأخير على حكم نهائي يلزمها بالسداد، إلا أنها لم تقم بتسديد قيمة الشيكات.

وأشار إلى أن منطوق الحكم قضى بحبس بوسي 6 أشهر وتغريمها 50 ألف جنيه، إلا أن محكمة الاستئناف اكتفت بتغريمها فقط دون الحبس.

وأضاف "مسعود" أن محامي طليقها أقام لاحقًا دعوى "تبديد" أمام المحكمة المدنية بالنزهة، والتي أصدرت حكمًا نهائيًا لصالحه بالحصول على قيمة الشيكين، ومن ثم صدر قرار بمنعها من السفر خارج البلاد لحين سداد مبلغ 4.5 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي قد ألقت القبض على بوسي أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى دبي، بعد أن اكتشف رجال البحث الجنائي برئاسة اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، صدور عدة أحكام قضائية ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد.

تم التحفظ عليها وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، قبل أن تقرر صرفها عقب تقديم معارضة استئنافية على الأحكام الصادرة بحقها.

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة