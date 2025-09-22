نص أقوال شريف إكرامي في اتهام رمضان صبحي بالتزوير.. ماذا قال عن دور طارق

بعد القبض عليها.. محامي ورثة طليق "بوسي" يكشف سبب منعها من السفر؟

واقعة دهس "عامل الطالبية".. حبس"هدير عبد الرازق" عامًا مع الشغل

داخل "مدرج 15" في معهد السياحة والفنادق جنوبي الجيزة، استوقف "أحمد محمد" أمين عام معهد الفراعنة بأبو النمرس، أسم "رمضان صبحي" لاعب منتخب مصر الذي كان دائمًا يراه خلف الشاشات والملاعب، في كشوف الطلاب الذين يؤدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2025.

أمين المعهد الذي تولى مراقبة سير لجان بالمعهد، ظل يبحث بين الطُلاب عن لاعب المنتخب، ليكتشف عن طريق الصدفة أن"عامل" أنتحل صفته على الأوراق، ليؤدي بدًلا منه امتحانات نهاية العام، ليزيح الستار عن واقعة تزوير كانت تحاكٍ في الخفاء داخل المعهد الخاص، صدمت الجميع.

أوراق الدعوى رقم 6407 لسنة 2025 جنايات الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، والتي حصل "مصراوي" نسخة منها، المتهم فيها "رمضان صبحي" والتي أحليت مؤخرًا للجنايات، كشفت عن مفاجآت صادمة، ودور كل متهمًا في الواقعة وصولاً للاعب وما علاقة "سمسار اللاعيبه" الذي أوقع لاعب بيراميدز في فخ المسألة القانونية والجنائية عن واقعة تزوير ـ سندات رسمية حكومية، لم يعلم مصيرها بعد.

واستمعت النيابة العامة، لأقوال مُتكشف واقعة التزوير المتهم فيها لاعب منتخب مصر وبيراميدز"رمضان صبحي"؛ إسمي أحمد محمد جمال الدين، 49 عامًا، أمين عام معهد الفراعنة للسياحة والفنادق،

س:ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي ؟

ج: أنا أمين عام معهد الفراعنة.

س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج: اللي حصل اني عرفت أول ما رجعت المعهد أني عندنا مشاهير زي "رمضان صبحي" بيمتحنوا فعرفت إن أول يوم الامتحانات 13 مايو 2025، وطبعا أنا مكنتش حاضر إمتحانات الترم الأول، فقلت أمُر على اللجان، وأشوف مين بيمتحن وأثناء مروري لقيت كراسة الإجابة مكتوب عليها "رمضان صبحي" فسألت انت "رمضان"، قالي ايوه رحت قولتله معاك إثبات شخصية قالي لا قلتله إزاي وكان معايا "أحمد فتح الله"، قلت له هات لي ملف الطالب "رمضان" من الشئون وهو راح وجاب الملف ومعاه فرد الأمن "محمد إبراهيم" ولما أخذت الملف لقيت فيه صورة مؤهل والصورة الشخصية اللي فيه مش مطابقة ليوسف وأنا قلت له اسم أمك إيه مردش وقال لي أنا مش رمضان فأخذت ورقة الأسئلة و الاجابة وقلت للأمن هاته على مكتب العميد وطلعنا المكتب قلت له أنت مين قلي إن فيه واحد اسمه طارق من المقطم هو اللي بيخلصلي كل حاجة ومسألتوش عن أي حاجة فطلعت ورقة وقلت له إنه يكتب أنه حضر مكان "رمضان صبحي" الأمتحان وكتب و بالرقم القومي وقلى إن فيه صورة على التليفون من هو بعتهالي وفضل لحد ما جه دكتور "طارق جه" وهو عرض على العميد وصاحب المعهد بتاعه وعشان هو أيفون خليته بعتها سريعا عشان يحقق معاه، ولما جه الدكتور طارق جه وعمل المذكرات والتحقيق وسلموه للمركز وهو اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل يوم الثلاثاء 13 مايو 2025 بداية من الساعة 9 الصبح تقريبا في معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق طريق سقارة قرية شبرامنت - مركز أبو النمرس بالجيزة .

س وما هي بادرة علمك تحديدًا بالواقعة محل التحقيق؟

ج: اللى حصل إن كان أول يوم امتحانات في المعهد وحيث اني مراقب عام المعهد وأقوم بمتابعة سير الامتحانات وانتظام الطلبة في اللجان وفى اليوم دة أنا كنت مع احمد فتح الله وقتها دخلنا لجنة في "مدرج ١٥" وساعتها طلبت من الملاحظ اللى واقف على اللجنة إثبات شخصية لبعض الطلبة ودخلت جوه اللجنة وبدأت أبص على الاثباتات.

س وهل قصدت التوجه الى تلك اللجنة تحديداً ؟

ج: أنا عرفت أول ما رجعت المعهد إني عندنا مشاهير زي "رمضان صبحي" بيمتحنوا فعرفت إن أول يوم الامتحانات 13 مايو 2025، وطبعا أنا مكنتش حاضر امتحانات بتاعة الترم الأول فقلت أمر و أشوف مين بيمتحن.

س: وهل تقف على شخص ملاحظ اللجنة محل التحقيق؟

ج: لا أنا معرفش الملاحظين لأنهم مش موظفين في المعهد.

س: وهل نما إلى علمك قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة الطالب رمضان صبحي ودخوله مكانه بالامتحانات ؟

ج: لا هو كل اللي عرفته إن عندنا ناس مشهورة زى "رمضان"، ده جيا بتمتحن فأنا رحت عشان أشوف "رمضان" ودخلت اللجنة دى علشان أشوفه ولقيت طالب بيقولى أنه "رمضان" ولما سألته على تحقيق الشخصية قالي مش معايا.

س: وهل من ثمة حوار دار بينك وبين المتهم آنذاك تحديدا؟

ج:أيوة.

س: وما مضمونه؟

ج: لما سألته إنت "رمضان" قالى ايوة وطلبت منه تحقيق الشخصية وقالي إنه مش معاه قلتله طلع المحفظة ومكنش فيها غير الفلوس بتاعته ومكنش معاه أي إثبات شخصية.

س:ومن كان برفقتك آنذاك ؟

ج: أنا كان معايا أحمد فتح الله.

س: وهل شاهد أحمد فتح الله تلك الوقائع؟

ج: أيوه وأنا قلت له هات لي ملف الطالب من الشئون.

س: وما الدافع من وراء جلبك لذلك الملف ؟

ج: عشان أنا أتأكد من صورة الشخص الموجود في الملف

س: وهل استطاع أحمد فتح الله الإتيان بذلك الملف؟

ج:أيوة.

س وهل قمت باستلام الملف والعثور على أي صور ومضاهاتها بالمتهم ؟

ج: أيوة ولقيت صورة مختلفة ولقيت شهادة ميلاد فسألته عن إسم أمه من واقع ملف الطالب "رمضان صبحي" مردش وقال لي صراحةً أنا مش رمضان.

س : وما التصرف الذى بدر منك آنذاك ؟

ج: أنا لقيت مشرف الأمن محمد إبراهيم كان جاي مع أحمد فتح الله قلت له هاتو على مكتب العميد.

س وهل أبصرت اى كارنيهات أو تحقيق شخصية خاصة بالمتهم آنذاك أو خاصة بالطالب رمضان صبحى آنذاك؟

ج: لا.

س وما قولك فيما شهد به "محمود مطاوع جبريل"، ملاحظ اللجنة في مدرج 15 بالمعهد محل عملك من قيامه بتسليم لك كارنيه اثبات شخصية خاص بالطالب رمضان صبحى رمضان وعليه صورة المتهم يوسف محمد سعد بتحقيقات النيابة العامة " تلونا عليه أقواله تفصيلا"؟

ج: الكلام ده محصلش ومكنش فى اى كارنيهات.

س وما السبب وراء قيام سالف الذكر فى إدلائه بتلك الاقوال؟

ج: أنا معرفش هو قال عليا كدة ليه.

س: وهل من ثمة خلافات بينك وبين سالف الذكر؟

ج: لا معرفوش و مفيش بينا اى خلافات.

س وما قولك فيما قرره المتهم يوسف محمد سعد من قيامه بتسليم كارنيه و إثبات شخصية خاص بالطالب رمضان صبحى رمضان وعليه صورته بتحقيقات النيابة العامة " تلونا عليه أقواله تفصيلا "؟

ج: الكلام ده محصلش ومكنش في اي كارنيهات.

س: وما السبب وراء قيام سالف الذكر فى إدلائه بتلك الاقوال؟

ج: أنا معرفش هو قال عليا كدة ليه.

س وما التصرفات التي بدرت منكم عقب وصولكم وجهتكم بالمتهم؟

ج: إحنا طلعنا عند مكتب الإدارة وساعتها أنا قلت له أنت مين بالظبط وساعتها قال لي إن اللي اتفق معاه واحد إسمه طارق وأنه يحضر مكان رمضان صبحي مقابل 5000 جنيه و قاللى إن إسمه يوسف محمد سعد ووراني صورة بطاقته على التليفون وأنا اخدتها على تليفوني.

س: وما هي كيفية استحصلت على تلك الصورة؟

ج: هي كانت على تليفونه وهو أيفون فبعتها على تليفون أحمد فتح الله وأحمد بعتهالي .

س: وما التصرف الذى تم اتخاذه قبل المتهم يوسف محمد سعد آنذاك تحديداً؟

ج: هو سلمه للعميد والشئون القانونية.

س: وما هي الفرقة الدراسية محل أعمال الامتحانات محل الواقعة محل التحقيق؟

ج: هي الفرقة الثالثة بالمعهد شعبة الدراسات السياحية

س وهل الطالب رمضان صبحى مقيد بالفرقة الثالثة بمعهد الفراعنة للسياحة ؟

ج: أيوة.

س: وهل قام الطالب رمضان صبحى رمضان بأداء امتحانات بالمعهد والحضور بصفة رسمية؟

ج مكنتش موجود في المعهد الترم الأول ولما سالت يوسف قالي إنه حضر مكانه الترم الأول.

س وما هي كيفية قيام المدعو يوسف محمد سعد بارتكاب الواقعة محل التحقيق؟

ج: هو دخل اللجنة الخاصة بالامتحان وقعد بدلاً من الطالب رمضان صبحى رمضان واستلم كراسة الإجابة، وعرفت بعد كده انه بيقول حضر مكانه الترم الأول.

س: وهل المعهد يوجد به افراد تكون وظيفتهم التحقق من شخصية المترددين عليه؟

ج: ايوة هو في أفراد أمن على البوابة الرئيسية بتاعة المعهد ويتم التأكد من شخصية كل فرد ولكن نظرا لكونه معهد خاص إن المترددين على المعهد خاصة في أوقات الامتحانات.

س: وهل تم الوقوف على شخصية المدعو يوسف محمد سعد؟

ج: هو مقدمش كارنيهات ومحدش وقف على شخصيته غير لما وراني بطاقته على تليفونه إنه يوسف.

س وما هي المحررات التي قام المتهم يوسف محمد سعد بكتابتها محل الطالب رمضان صبحى تحديدًا؟

ج هو كان كتب إسم رمضان صبحي على ورقة الإجابة ورقم جلوسه وحاجات زي إجابة السؤال الأول وكان كاتب ب ـ ج وبنفس الكتابة في السؤال الثاني والثالث ومضي في كشف الحضور بتاع المادة بس ممضاش انصراف.

س: وهل تلك المحررات ذات طبيعة رسمية؟

ج: أيوه ده ورق امتحانات رسمي خاص بالمعهد و المعهد يخضع لإشراف وزارة التعليم العالي، و تفاجأت انه بيقول على محمد إبراهيم أنه سهله دخول المعهد.

س: وهل صدرت ثمة كارنيهات خاصة بالطالب رمضان صبحى رمضان احمد مغايرة للحقيقة وعليها صورة مختلفة عن الصورة الخاصة به وبذات بياناته؟

ج أنا معرفش.

س: وهل يمكن تقليد واصطناع الكارنيه الخاص بالمعهد ؟

ج: على معرفتي وعلمي أنه يمكن تقليده وحصلت كتير زمان.