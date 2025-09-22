إعلان

ضبط شخصين يستغلان 20 طفلا في أعمال التسول بـ6 أكتوبر وعابدين

كتب : علاء عمران

01:33 م 22/09/2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث رعاية الأحداث القبض على عاطلين استغلا 20 طفلًا حدثًا في أعمال التسول واستجداء المارة في منطقتي 6 أكتوبر وعابدين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلين -لأحدهما معلومات جنائية- لاستغلالهما الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وبصحبتهما 20 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

مباحث رعاية الأحداث أعمال التسول محافظة القاهرة محافظة الجيزة

