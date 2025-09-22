حشيش وآيس وبودرة .. سقوط تجار الكيف بطن مخدرات في العاصمة والجيزة

"بعتها ذهب كسر".. ماذا قال المتهم الثالث في تحقيقات سرقة الإسورة الأثرية؟

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ضبط عدد من البؤر الإجرامية بالقاهرة والجيزة بحوزتها مخدرات بـ125 مليون وسلاح ناري في إطار الضربات الاستباقية التي تواصلها وزارة الداخلية ضد البؤر الإجرامية وجالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة،

معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أفادت بقيام بؤر إجرامية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "مخدرات، سرقة بالإكراه، أسلحة نارية"، بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على (طن و212 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو – حشيش – آيس – بودر")، بالإضافة إلى 12 قطعة سلاح ناري عبارة عن (بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – 5 فرد خرطوش – 3 طبنجات).

وقدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بنحو 125 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.