شاب يشتم بألفاظ خادشة وسط الشارع.. والداخلية تتحرك | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن في الشرقية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد دراجة نارية وهو يتلفظ بألفاظ خادشة للحياء في الطريق العام.

بالفحص والتحري، تم تحديد الدراجة النارية الظاهرة في الفيديو وتبين أنها بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائدها "عامل – له معلومات جنائية" مقيم بالمحافظة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن ما صدر عنه كان نتيجة مشادة كلامية مع أحد قائدي السيارات بسبب أولوية المرور.

جرى التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.