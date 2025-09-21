كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة على مدار الـ24 ساعة الماضية، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، ومواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وجرائم البيع بأزيد من السعر المقرر أو الامتناع عن الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، بحوزة أصحابها قرابة (4) أطنان من الدقيق الأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.