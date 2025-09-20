كتب- علاء عمران:

لقي عنصران إجراميان مصرعهما خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة، في إطار حملة أمنية استهدفت بؤرًا إجرامية على مستوى عدة محافظات، فيما تمكنت القوات من ضبط باقي عناصر البؤر، بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، قُدرت بـ 73 مليون جنيه.

معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أفادت قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "شروع في قتل، مخدرات، سلاح ناري، سرقة بالإكراه") بمحافظتي الشرقية والأقصر.

كما تم ضبط باقي عناصر البؤر، بحوزتهم (أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة– 68 ألف قرص مخدر – 87 قطعة سلاح ناري.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(73) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.