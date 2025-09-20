إعلان

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. الداخلية تحرر 128 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

11:52 ص السبت 20 سبتمبر 2025

غلق محال - ارشيفية

كتب– علاء عمران:
حررت أجهزة وزارة الداخلية 128 مخالفة خلال 24 ساعة ضد محال تجارية لم تلتزم بقرار الغلق في المواعيد المقررة، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة، مع التشديد على استمرار الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من التزام المحال والمولات التجارية بالمواعيد المحددة للغلق.
وزارة الداخلية مجلس الوزراء ترشيد استهلاك الكهرباء
