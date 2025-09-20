

كتب– علاء عمران:

حررت أجهزة وزارة الداخلية 128 مخالفة خلال 24 ساعة ضد محال تجارية لم تلتزم بقرار الغلق في المواعيد المقررة، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة، مع التشديد على استمرار الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من التزام المحال والمولات التجارية بالمواعيد المحددة للغلق.

