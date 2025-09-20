كتب– أحمد أبو النجا:

غطى الدخان سماء الطريق الإقليمي صباح اليوم السبت، بعد اندلاع حريق مروع إثر تصادم شاحنة مواد بترولية بأخرى، ما أسفر عن تفحم إحدى السيارات بالكامل وتوقف جزئي في حركة المرور.

ورصدت صور متداولة اللحظات الأولى للحريق، حيث ظهرت ألسنة اللهب تتصاعد لعشرات الأمتار وامتدادها لمساحة واسعة، محولة موقع الحادث إلى كتلة من اللهب.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد النيران من شاحنة بترولية أثناء سيرها على الطريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أن سيارة نقل تريلا (جرار) تحمل لوحات معدنية رقم 1567 ومقطورة رقم 1743 ن ق د، قادمة من السويس في اتجاه الفيوم، اصطدمت بسيارة نقل أخرى تحمل لوحات معدنية رقم 2296 أ ن محمّلة بحوالي 40 طنًا من المواد البترولية، ما أدى إلى اشتعال النيران واحتراقها بالكامل.

وأضافت المعاينة أن الحريق اندلع داخل المقطورة وأدى إلى احتراقها بالكامل، فيما تواصل قوات الحماية المدنية عمليات الإطفاء والتبريد لمنع تجدد الاشتعال.

