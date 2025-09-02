

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، بحبس سيدة أجنبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها متلبسة بممارسة وتسهيل الأعمال المنافية للآداب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مقابل مبالغ مالية ومن دون تمييز، عبر التواصل مع راغبي المتعة من خلال أحد تطبيقات الهواتف المحمولة.

وأقرت المتهمة: "بدأت التواصل مع الزبائن عبر التطبيق وكل زبون كان بيدفع حسب الوقت، والشقة كنت مأجرة مخصوص للموضوع ده، وبدون تمييز".

وأضافت أنها كانت تتقاضى المبالغ نقدًا، مشيرة إلى أن الهدف من هذا النشاط هو تحقيق دخل سريع.

كما أقر الشخص المضبوط معها بأنه كان أحد المترددين على الشقة بمقابل مالي.

وكانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تفيد بقيام سيدة من جنسية أجنبية بإدارة مسكنها لأغراض غير مشروعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم الآخر.

