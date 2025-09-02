جثتان و13 مصابا في حادث تصادم أعلى الأوسطي

كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرون في حادث تصاد3 3 سيارات أعلى الطريق الدائري الأوسطي مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا قبل نزلة الأوتوستراد.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص مع سيارتين ملاكي اتجاه 6 أكتوبر.

أسفر عن الحادث حالتي وفاة و13 مصابا نقلوا إلى مستشفى 15 مايو للعلاج وسط انتشار الخدمات المرورية لرفع آثار الحادث.