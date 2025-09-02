إعلان

بعد استغاثة سيدة.. ضبط عصابة سرقة "تروسيكل" في بورسعيد

04:55 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

ضبط عصابة سرقة

كتب – علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرض مركبة "التروسيكل" الخاصة بزوجها للسرقة في بورسعيد.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 أغسطس الماضي، تلقى قسم شرطة المناخ بلاغًا من مالك المركبة، أفاد فيه باكتشاف سرقتها أثناء تركها بدائرة القسم.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان لهما معلومات جنائية)، واللذين أقرّا بتصرفهما بالمركبة لدى أحد الأشخاص "سيئ النية" – عاطل مقيم بدمياط، تم ضبطه، واعترف بطمس أرقام الشاسيه والموتور الخاص بالمركبة، وبإرشاده تم استعادة التروسيكل.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين.

ضبط عصابة سرقة بعد استغاثة سيدة تروسيكل بورسعيد
