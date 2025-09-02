إعلان

أم تشترك مع شقيقها في قتل ابنتها بالجيزة.. النيابة تكشف التفاصيل

01:58 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

جثة -أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة مقتل فتاة تبلغ من العمر 18 عاما على يد والدتها وشقيقها، بعدما اعتديا عليها بالضرب داخل شقتهما بزعم سوء سلوكها، ما أدى إلى وفاتها.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المتهمين وحبسهم على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثمان المجني عليها بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، مع تكليف رجال المباحث بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة وملابساتها.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المجني عليها تُدعى "داليا"، ووجدت مصابة بكدمات متفرقة بالجسد، فيما استعانت والدتها (50 سنة) بشقيقها (30 سنة، بائع) لتأديبها، فاعتديا عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة إلى محل الواقعة فور تلقي البلاغ، وتم ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم، حيث اعترفا بارتكاب الجريمة بدعوى تأديب المجني عليها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيزة مقتل فتاة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح