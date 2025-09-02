أم تشترك مع شقيقها في قتل ابنتها بالجيزة.. النيابة تكشف التفاصيل

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة مقتل فتاة تبلغ من العمر 18 عاما على يد والدتها وشقيقها، بعدما اعتديا عليها بالضرب داخل شقتهما بزعم سوء سلوكها، ما أدى إلى وفاتها.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المتهمين وحبسهم على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثمان المجني عليها بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، مع تكليف رجال المباحث بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة وملابساتها.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المجني عليها تُدعى "داليا"، ووجدت مصابة بكدمات متفرقة بالجسد، فيما استعانت والدتها (50 سنة) بشقيقها (30 سنة، بائع) لتأديبها، فاعتديا عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة إلى محل الواقعة فور تلقي البلاغ، وتم ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم، حيث اعترفا بارتكاب الجريمة بدعوى تأديب المجني عليها.