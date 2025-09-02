إعلان

انتحل صفة موظف بنك.. ضبط نصّاب استولى على أموال مواطن بالقليوبية

12:46 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة نصب تعرض لها أحد المواطنين بالقليوبية، بعد استيلاء شخص على بيانات بطاقته البنكية وانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.

وتبين من التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم أوهم الضحية بأنه موظف بالبنك، واستولى على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، وتمكن من سحب مبلغ مالي منها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل مقيم بمركز العدوة بالمنيا، وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين بداخلهما دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

