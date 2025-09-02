إعلان

تفاصيل سقوط شبكة "الكتعة" لتشغيل الأطفال في التسول بمدينة نصر

12:25 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 1 صورة
كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 أشخاص (3 عاطلين و3 سيدات – لثلاثة منهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرتى قسمى شرطة مدينة نصر أول وثالث بالقاهرة.
وتم ضبط المتهمين وبصحبتهم 19 طفلاً من المعرضين للخطر أثناء استغلالهم فى التسول وبيع السلع، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لذويهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأسرته بإحدى دور الرعاية.

عصابة الكتعة تشغيل الأطفال في التسول مدينة نصر
