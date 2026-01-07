حالة الطقس اليوم.. تحذير من "الشبورة" وصقيع على هذه المناطق

انتهاء اليوم الثالث من لجان استقبال النواب الجدد.. وتسليم الكارنيهات لـ

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقال الهيئة: إنه من المقرر أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر دافئ نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك توقعات بانتشار شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 12.

العاصمة الادارية 22 10.

دمنهور 23 11.

وادي النطرون 23 11.

كفر الشيخ 21 10.

بلطيم 20 10.

المنصورة 21 11.

الزقازيق 23 11.

شبين الكوم 22 10.

طنطا 21 10.

دمياط 22 11.

بورسعيد 22 12.

الإسماعيلية 24 10.

السويس 23 12.

العريش 22 09.

رفح 21 10.

الطور 24 11.

طابا 23 08.

شرم الشيخ 26 17.

الغردقة 24 14.

الإسكندرية 24 11.

العلمين 25 10.

مطروح 25 10.

السلوم 26 09.

سيوة 24 06.

رأس غارب 24 13.

سفاجا 24 14.

مرسى علم 26 15.

شلاتين 27 17.

حلايب 25 18.

أبو رماد 26 14.

مرسى حميرة 25 15.

جبل علبة 26 14.

رأس حدربة 25 16.

الفيوم 23 06.

بني سويف 23 06.

المنيا 24 06.

أسيوط 25 06.

سوهاج 25 07.

قنا 27 09.

الأقصر 28 09.

أسوان 30 12.

الوادي الجديد 26 04.

أبوسمبل 30 13.