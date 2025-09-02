حرب على تجار السموم.. مصرع مجرمين خطيرين وضبط مخدرات بـ80 مليون جنيه | صور
10:59 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
كتب- أحمد أبو النجا:
لقي عنصران جنائيان شديدا الخطورة مصرعهما، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظتي الدقهلية والبحيرة، فيما تم ضبط آخرين من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بعدة محافظات.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة في نطاق عدة محافظات.
تم استهداف المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، محكوم عليهما بالسجن المؤبد في جنايات (قتل، مخدرات، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، خطف، مقاومة سلطات، سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص) بنطاق محافظتي الدقهلية والبحيرة، وضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية.
وضبط مع المتهمين نحو 274 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، بودرة، إستروكس، بانجو، هيدرو، هيروين)، و20 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر، إضافة إلى 7 قطع سلاح ناري (بندقيتان آليتان، 3 بنادق خرطوش، وفردان خرطوش). وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 80 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
فيديو قد يعجبك: