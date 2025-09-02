منة تطلب خلع زوجها: "بيضربني ويقولي بحبك"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "منة.م"، 26 سنة، بدعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، مبررة طلبها بأنها لم تعد تحتمل أسلوبه القاسي معها، موضحة: "أسلوبه وحش، بيضرب ويزعق من أقل حاجة، وبعدها يرجع يضحك ويقول بحبك.. وأنا مش قادرة أعيش في دوامة التناقض دي."

وقالت الزوجة: "أنا اتجوزت من سنتين عن اقتناع كامل، كنت فاكرة إني اخترت الراجل المناسب اللي هلاقي معاه الأمان والراحة، لكن بعد الزواج اكتشفت شخصية مختلفة تمامًا. من أول يومين لاحظت انفعاله الشديد على أي تفصيلة صغيرة، ولو حاجة بسيطة معجبتوش، صوته يعلى ويضرب."

وأضافت: "الغريب إنه بعد ما يزعق ويفضل يعاملني بطريقة صعبة، ييجي بعدها يضحك ويقولي 'معلش يا حبيبتي أنا بحبك'.. في الأول كنت بقول يمكن طبيعة عصبية وهتتغير مع الوقت، لكن اللي حصل إن الموضوع بقى عادة يومية."

وتابعت الزوجة: "وصلت لمرحلة إني بقيت عايشة على أعصابي، مش عارفة البيت هيبقى هادي ولا في أي لحظة هيتحول لخناقة وزعيق. هو مش بيمد إيده عليا، بس الكلام القاسي والصوت العالي كسرني من جوه، مبقتش حاسة إني عايشة حياة طيبة."

وعن محاولاتها لإصلاح الوضع، قالت: "حاولت أكلمه كتير وأطلب منه يسيطر على نفسه ويغير أسلوبه. كنت بقوله الكلمة الحلوة أهم من أي حاجة، لكنه يعتبر اللي بعمله دلع زيادة، ويرد عليا بكلمة 'بحبك' كأنها كفيلة تمسح كل الغلط اللي حصل."

وأوضحت الزوجة: "الحب مش كلام، الحب احترام واهتمام وطريقة حلوة في المعاملة، لكن هو فاكر إن كلمة 'بحبك' كفاية مهما كانت الطريقة اللي بيعاملني بيها. أنا تعبت ومش قادرة أكمل حياتي وسط دوامة من الغضب والزعيق والتناقض."

واختتمت الزوجة: "مش طالبة حاجة منه غير الطلاق بشكل محترم، عشان كل واحد يكمل حياته بطريقته. أنا جيت المحكمة وطلبت الخلع عشان أحافظ على كرامتي وراحتي النفسية."

حملت الدعوى رقم 8410 لسنة 2024، ولا زالت منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

