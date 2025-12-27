كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عبر الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بأساليب احتيالية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أفادت بأن المتهم المقيم بدائرة مركز شرطة العدوة، انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، وتواصل مع عدد من المواطنين مطالبًا إياهم بتحديث بياناتهم البنكية. كما أوهم ضحاياه بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح مالية، مستغلاً حاجتهم وثقتهم.

وأوضحت التحريات أن المتهم استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، ثم سحب مبالغ مالية من حسابات الضحايا دون علمهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته أربعة هواتف محمولة تحتوي على دلائل نشاطه الإجرامي، إضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات عمليات النصب. وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب تسع وقائع احتيال بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

