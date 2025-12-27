مشاجرة دامية وإلقاء مادة حارقة بالجيزة.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تهجم بعض الأشخاص على محل تجاري وإلقاء مادة حارقة، مما أسفر عن إصابة صاحب المحل وسيدة أخرى بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان السبت، إنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري، تبلغ لمركز شرطة كرداسة بحدوث مشاجرة بين طرفين: الطرف الأول ("المشكو في حقهم") وهم عامل مصاب بجروح وكدمات متفرقة، زوجته وابنته، ونجل خال زوجته؛ والطرف الثاني ("القائم على النشر") وهو مالك محل إكسسوارات، ووالدته وشقيقته، بسبب خلافات حول امتلاك الطرف الثاني محلًا ملاصقًا لمنزل الطرف الأول، ما تسبب بإزعاجهم نتيجة تردد الزبائن على المحل.

وخلال التحقيقات، تبادل الطرفان الاتهامات، ونفوا إلقاء أي مواد حارقة على بعضهما البعض. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

