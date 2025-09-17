قرار قضائي جديد في قضية مساعدة الفنانة هالة صدقي (تفاصيل)

كتب- صابر المحلاوي:



قررت محكمة جنح العمرانية، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم في قضية اتهام مساعدة الفنانة هالة صدقي بالابتزاز والتهديد، إلى جلسة 24 سبتمبر للنطق بالحكم.



وكان المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، قد تقدم ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة ضد خادمتها السابقة، اتهمها فيه بالابتزاز والتهديد من خلال الاتصال الهاتفي ببعض المقربين من الفنانة، للضغط عليها من أجل العودة إلى العمل معها، وإلا ستقوم بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



كما شمل البلاغ اتهامًا للمساعدة السابقة بالتشهير والسب والقذف من خلال مقاطع فيديو بثّتها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.



