بعد تداول فيديو | القبض على طالب قام بحركات استعراضية بالسيارة بالقاهرة
05:00 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قائد سيارة "ملاكي" يؤدي حركات استعراضية بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.
وبالفحص، تم تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها، طالب مقيم بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة في إطار اللهو.
وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها.
