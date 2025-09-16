4 رجال وسيدتين.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة المتاجر في الشرقية

كتب- علاء عمران:

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات، كشفت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية عن قيام 4 أشخاص وسيدتين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر، مستخدمين أسلوب "المغافلة والنصب" وبالاعتماد على دراجتين ناريتين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 12 واقعة سرقة بنفس الأسلوب في عدة محافظات، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، تمهيدًا لتقديمهم للعدالة.

