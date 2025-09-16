مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط نصف طن مخدرات في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بعد رصد تحركات عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظات الدقهلية والقليوبية والمنيا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تلك البؤر الإجرامية بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات العناصر الإجرامية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا (قتل عمد – شروع في قتل – اتجار بالمخدرات – سلاح ناري – سرقة بالإكراه – خطف واحتجاز).

وتمكنت القوات من ضبط باقي العناصر وبحوزتهم: قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو – هيروين – بانجو – هيدرو)، و71.913 ألف قرص مخدر، و80 قطعة سلاح ناري (18 بندقية آلية – 30 بندقية خرطوش – 30 فرد خرطوش – 2 طبنجة).

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 64 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

