الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بأكثر من 5 ملايين جنيه

11:05 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

حملات أمنية - أرشيفية

كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 5 ملايين جنيه.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

حملات أمنية الاتجار بالنقد الأجنبي وزارة الداخلية
