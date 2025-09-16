الفنانة بدرية طلبة أمام القضاء اليوم.. تعرف على السبب
10:10 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتب- صابر المحلاوي:
تنظر محكمة جنح الهرم، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الفنانة بدرية طلبة، لاتهامها بـ"سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"سب وقذف الشعب المصري".
وكان المحامي أشرف ناجي قد أقام دعوى ضد الفنانة، ذكر فيها أن بدرية طلبة خرجت خلال بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستخدمة ألفاظًا وعبارات وُصفت بأنها "مسيئة وغير لائقة"، تضمنت إهانة لقطاع واسع من الشعب المصري، وهو ما أثار حالة من الغضب العام.
وأضافت الدعوى أن تلك العبارات أسفرت عن حالة من الاستياء الشعبي، وتكدير الأمن والسلم العام، الأمر الذي دفع نقابة المهن التمثيلية لفتح تحقيق عاجل مع الفنانة حول الواقعة.
وطالبت الدعوى بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 161 مكرر من قانون العقوبات، والتي تعاقب على جرائم السب والقذف والتمييز بالحبس والغرامة.
