إعلان

​الفنانة بدرية طلبة أمام القضاء اليوم.. تعرف على السبب

10:10 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الفنانة بدرية طلبة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- صابر المحلاوي:
تنظر محكمة جنح الهرم، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الفنانة بدرية طلبة، لاتهامها بـ"سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"سب وقذف الشعب المصري".
وكان المحامي أشرف ناجي قد أقام دعوى ضد الفنانة، ذكر فيها أن بدرية طلبة خرجت خلال بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستخدمة ألفاظًا وعبارات وُصفت بأنها "مسيئة وغير لائقة"، تضمنت إهانة لقطاع واسع من الشعب المصري، وهو ما أثار حالة من الغضب العام.
وأضافت الدعوى أن تلك العبارات أسفرت عن حالة من الاستياء الشعبي، وتكدير الأمن والسلم العام، الأمر الذي دفع نقابة المهن التمثيلية لفتح تحقيق عاجل مع الفنانة حول الواقعة.
وطالبت الدعوى بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 161 مكرر من قانون العقوبات، والتي تعاقب على جرائم السب والقذف والتمييز بالحبس والغرامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وسائل التواصل الاجتماعي الفنانة بدرية طلبة محكمة جنح الهرم الشعب المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر