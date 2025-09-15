خلال ساعات.. محاكمة 25 متهمًا في قضية "خلية القطامية"

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، خلال ساعات، محاكمة 25 متهمًا في القضية رقم 194 لسنة 2025 جنايات القطامية، المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالقطامية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضيا عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون في الفترة من عام 2015 وحتى 2024، بهدف تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، فيما وُجهت للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر تهم حيازة مطبوعات تروج لأفكار الجماعة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات الدفاع، وسط إجراءات أمنية مشددة.

