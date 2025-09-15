كتب- أحمد أبوالنجا:

تشهد وزارة العدل، اليوم الإثنين، احتفالية حلف اليمين القانونية لأعضاء النيابة العامة الجدد، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، في الحادية عشرة صباحًا.

ومن المقرر أن يحضر المراسم المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار عاصم عبد اللطيف الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي النائب العام، إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقيادات الوزارة والنيابة العامة.

ومن المقرر أن يؤدي الأعضاء الجدد اليمين القانونية إيذانًا ببدء مباشرتهم العمل رسميًا في النيابة العامة، وذلك في أجواء احتفالية تعكس مكانة السلطة القضائية ودورها في إرساء العدالة.

