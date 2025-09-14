شارون القبة.. ماذا يقول القانون عن شقيقتيه اللتين حاولتا تهريبه؟

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله ضبط أحد الأشخاص المعروف بـ"شارون القبة" أثناء قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، وسط مزاعم عن إساءة معاملته ومحاولة تهريبه من قبل ذويه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدري "الأيس" و"الحشيش" وسلاح أبيض، فيما حاولت شقيقتاه تهريبه من القوة الأمنية أثناء عملية الضبط، إلا أن القوات سيطرت على الموقف بالكامل دون أي تجاوزات. وأثناء الواقعة، قامت إحدى الشقيقتين بتصوير الحادثة ونشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لتضليل الرأي العام وعرقلة سير الإجراءات القانونية بحق المتهم.

ماذا يقول القانون عن شقيقتيه اللتين حاولتا تهريبه؟

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات جرائم التستر على المجرمين ومساعدتهم على الهروب، ومن أبرزها:

المادة 142: كل من مَكَّن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له، وكان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات. وإذا كان المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام، تكون العقوبة من ثلاث إلى سبع سنوات. أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.

المادة 143: كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث إلى سبع سنوات.

المادة 144: كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فرّ بعد القبض عليه أو كان متهمًا بجناية أو جنحة، أو ساعده على الفرار من وجه القضاء، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام، وبالحبس في الأحوال الأخرى.

المادة 145: كل من علم بوقوع جناية أو جنحة وأعان الجاني بأي طريقة على الفرار أو أخفى الأدلة، يعاقب بالحبس حسب نوع الجريمة: حتى سنتين إذا كانت الجريمة يعاقب عليها بالإعدام، وسنة إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وستة أشهر في الأحوال الأخرى، مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة نفسها.

وبذلك، قد تواجه شقيقتا المتهم المساءلة القانونية بموجب هذه المواد، لتورطهما في محاولة تهريبه وتضليل الرأي العام.

