ضبط 108 آلاف مخالفة مرورية و132 سائقًا متعاطيًا للمخدرات خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملات مكبرة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 107823 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون تراخيص، والتوقف العشوائي، فضلًا عن فحص 2102 سائق مركبة، وتبين إيجابية 132 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

كما واصلت الحملات المرورية والانضباطية على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 970 مخالفة متنوعة، وفحص 179 سائقًا تبين إيجابية 15 منهم لتعاطي المخدرات، وضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 13 حكمًا قضائيًا، فضلًا عن التحفظ على 3 مركبات مخالفة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

اقرأ أيضا:

تحرش علني في الشارع.. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو سيدة منيا القمح"

استثمار وهمي و أرباح مشبوهة.. سقوط "عصابة أكتوبر" في قبضة الأمن

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل