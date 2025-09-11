إعلان

وزارة الداخلية تنظم الملتقى الثامن لمبادرة "الجيل الجديد"

04:06 م الخميس 11 سبتمبر 2025
كتب - عاطف مراد

اختارت وزارة الداخلية محافظة الفيوم لاحتضان الملتقى الثامن لمبادرة "الجيل الجديد" برعاية السيد رئيس الجمهورية، ضمن رؤيتها المتكاملة لبناء جيل واعٍ مثقف يؤمن بالمواطنة والانتماء، ويستوعب قيم الهوية الوطنية داخل المناطق الحضرية الجديدة.

استهل الشباب جولتهم بزيارة أبرز معالم المحافظة، حيث شاهدوا "السواقي" التاريخية التي تعد أيقونة الفيوم وشعارها منذ أكثر من ألفي عام، ثم توجهوا إلى هرم هوارة الأثري، قبل أن تنطلق الحافلات وسط المناظر الطبيعية الخلابة على ضفاف بحيرة قارون في طريقها إلى وادي الريان وشلالاته الشهيرة ذات التنوع البيئي الفريد.

كما شملت الجولة زيارة جبل المدورة وتكويناته الطبيعية الفريدة، ثم وادي الحيتان الذي يضم هياكل حيتان يعود تاريخها لملايين السنين، وهو موقع مصنف ضمن التراث العالمي ووجهة بارزة للسائحين من مختلف دول العالم.

وأتاحت المبادرة للشباب فرصة التعرف على قرية تونس، الشهيرة بصناعة الخزف والفخار والحرف اليدوية، لما تمثله من قيمة سياحية واقتصادية جاذبة للزوار من داخل مصر وخارجها.

وشهد برنامج الملتقى أيضًا زيارة مديرية أمن الفيوم للاطلاع على التقنيات الحديثة في الرصد والمتابعة الأمنية، بالإضافة إلى ندوة توعوية وثقافية تضمنت محاضرات ومناقشات بين الطلاب حول ما اكتسبوه من المبادرة من وعي ومعرفة.

وحرصت وزارة الداخلية على تكريم الطلاب المتفوقين المشاركين في الملتقى لتحفيزهم على مواصلة التميز الدراسي والعلمي، بما يرسخ شعار المبادرة: جيل جديد علميًا وثقافيًا وفكريًا ووطنيًا.

واختتمت الفعاليات بيوم ترفيهي في قرية "دينيسيا" على ضفاف بحيرة قارون، حيث استمتع المشاركون بأجواء الطبيعة الساحرة، في ختام ملتقى مثّل محطة مضيئة في رحلة بناء الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والانتماء.

وزارة الداخلية الجيل الجديد محافظة الفيوم
