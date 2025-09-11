ارتكبوا 54 واقعة.. الداخلية تسقط عصابات السرقات في 4 محافظات

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه عدة ضربات قوية للتشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية المتخصصة في جرائم السرقات، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة مرتكبي الجرائم وحماية المواطنين.

ففي منطقة الأهرام، تمكنت القوات من ضبط سيدتين وعاطل لاتهامهم بسرقة هواتف محمولة بأسلوب المغافلة، حيث أقروا بارتكاب 11 واقعة، وتم ضبط جميع المسروقات.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 5 عاطلين، لـ4 منهم معلومات جنائية، تخصصوا في سرقة الدراجات النارية بأسلوب قص الضفيرة بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف، واعترفوا بارتكاب 18 واقعة، وتم ضبط المسروقات بحوزتهم.

وفي بني سويف، جرى ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، لاتهامهما بسرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، حيث اعترفا بارتكاب 9 وقائع، وتم ضبط المسروقات.

كما تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، في محافظة الإسكندرية، تورطا في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، واعترفا بارتكاب 17 واقعة، وتم ضبط كافة المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجار عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.