"الأهالي مسكوه وسط الشارع".. القبض على متهم بالتحرش بفتاة في كرداسة

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض علي عامل لاتهامه بالتحرش بفتاة في الشارع بمنطقة كرداسة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة، من الأهالي بضبط شخص تحرش بفتاة، وعلي الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

بعمل التحريات تبين أن المتهم تحرش بفتاة في الشارع واستغاثت بالأهالي، وتمكنوا من القبض عليه "الأهالي مسكوه وسط الشارع".

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

أقرأ أيضًا:

"جثة وسرقة وعنوان خطأ بعد سهرة حمراء".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟

"شعرت بإعياء".. الداخلية تكشف حقيقة محاولة تخدير سيدة داخل سيارة نقل ذكي

كواليس فيديو تشبث شخص بسيارة بالقاهرة