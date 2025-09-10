"جثة وسرقة وعنوان خطأ بعد سهرة حمراء".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟

كتب- أحمد عادل:

ليلة هادئة كان يعيشها المحامي الشاب "عبد الرحمن وحيد" داخل شقته في منطقة حلوان، قبل أن يتسبب خطأ في العنوان في دفعه لإلقاء نفسه من الشرفة بعد ترويع 4 أشخاص له.

بداية القصة عندما اجتمع 4 أصدقاء للسهر داخل شقة أحدهم مع إحدى السيدات على علاقة بهم، وبعد مغادرة السيدة للشقة بدقائق اكتشف شاب اختفاء هاتفه.

بعد تفتيش المسكن بعناية اكتشف الشباب أنهم تعرضوا لعملية سرقة بحيلة ذكية من السيدة، فقرروا البحث عنها في المنطقة لاسترداد الهاتف المحمول وأثناء ذلك أرشدهم أحد الأشخاص إلى العقار الكائن به المحامي الشاب وأخبرهم أنها ترددت على إحدى الشقق به.

دخل المتهمين إلى العقار وطرقوا باب شقة المجني عليه بقوة ظنًا منهم أن السيدة بالداخل، وألقوا الرعب في نفس المجني عليه بتهديده وكسر باب مسكنه مما دفعه لمحاولة الهرب عبر الشرفة وأثناء ذلك سقط من الطابق الرابع ما أسفر عن إصابته البالغة ووفاته.

لم يعثر المتهمين على السيدة والتي تبين لاحقًا أن ليس لها علاقة أو سابق معرفة بالمحامي الشاب وأن لها معلومات جنائية، ولاذوا بالفرار من مكان الواقعة قبل أن تلقي قوة أمنية القبض عليهم.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط شخص من علو في دائرة قسم حلوان.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة محامٍ يُدعى "عبد الرحمن وحيد"، إثر إصابته بكسور متفرقة بعد سقوطه من الطابق الرابع، وأمكن ضبط المتهمين في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.