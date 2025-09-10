كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع خبر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي زُعم فيه قيام قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي بمحاولة تخدير إحدى السيدات بالقاهرة.

وتبين أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري، تبلغ قسم شرطة 15 مايو بأن سيدتين شعرتا بإعياء أثناء استقلالهما سيارة تابعة للشركة لتوصيلهما لمحل سكنهما. إحدى السيدتين استغاثت بالمارة ظناً منها بأن السائق قام برش مادة مخدرة، وتمكنت من الإمساك به بمساعدة الأهالي.

وبمواجهة السائق، أنكر ما جاء بأقوال السيدتين وأوضح أنه فوجئ بصراخ إحدى السيدتين فتوقف فورًا بالسيارة، ولم يُعثر بحوزته على أي مواد مخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.