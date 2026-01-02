الداخلية تكشف تفاصيل "خناقة بالشوم" بسبب خلافات على الميراث في الأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام العصي الخشبية بمحافظة الأقصر.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 31 ديسمبر الماضي وقعت مشاجرة بدائرة قسم شرطة الأقصر بين طرف أول يضم عاملًا وسيدتين، أُصيب اثنان منهم بجروح وكدمات، وطرف ثان يضم عاملًا ونجليه وربة منزل، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات متفرقة، وجميع الأطراف مقيمون بدائرة القسم.

وتبين أن سبب المشاجرة يرجع إلى خلافات عائلية بينهم حول الميراث، تطورت إلى التعدي المتبادل باستخدام العصي الخشبية، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.