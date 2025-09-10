كواليس فيديو تشبث شخص بسيارة بالقاهرة

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله تشبث أحد الأشخاص بسيارة حال سيرها بالشارع.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة والشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (قائد السيارة ، ومقاول)، وبسؤالهما قررا بوجود خلافات مالية بينهما حول توريد عماله للقيام بأعمال بوحدة سكنية تحت الإنشاء، وحال انصراف الأول تشبث الثانى بالسيارة وإستمر بالسير بها وعقب توقفه بالسيارة اتفقا على إنهاء الخلاف المالى بينهما.