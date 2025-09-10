إعلان

كواليس فيديو تشبث شخص بسيارة بالقاهرة

05:10 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

قائد السيارة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله تشبث أحد الأشخاص بسيارة حال سيرها بالشارع.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة والشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (قائد السيارة ، ومقاول)، وبسؤالهما قررا بوجود خلافات مالية بينهما حول توريد عماله للقيام بأعمال بوحدة سكنية تحت الإنشاء، وحال انصراف الأول تشبث الثانى بالسيارة وإستمر بالسير بها وعقب توقفه بالسيارة اتفقا على إنهاء الخلاف المالى بينهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقاول عمال عمالة القاهرة فيديو سيارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح